Контракт на строительство моста через Тагильский пруд официально заключен

Заключен контракт на строительство моста через Нижнетагильский пруд. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, контракту, по которому подрядчики будут строить в Нижнем Тагиле мост через городской пруд, присвоен красивый №100. Информация о его заключении размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок. Сейчас идет подготовительная работа, предшествующая старту фактического возведения моста.

"В течение ближайших трех недель специалисты службы заказчика городского хозяйства вместе с подрядчиком должны составить и представить графики производства работ на утверждение, решить другие организационные вопросы", - прокомментировал глава города Владислав Пинаев.

Напомним, мост через Тагильский пруд начнут строить в 2020 году. Этим займется московская компания ООО "Альмакоргрупп", которая имеет значительный опыт возведения мостовых конструкций. Стоимость контракта составила более 3 млрд 980 млн рублей.