Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.

"Они загнали граждан в кабалу", – написал политик в своем Twitter.

Мы поддержим ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в России. Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать всё 40 млрд ₽ долгов граждан перед ними. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) January 14, 2020

Жириновский добавил, что помимо этого требуется списать долги граждан перед ними по кредитам.

"Нужно также списать все 40 миллиардов рублей долгов", – заключил лидер ЛДПР.

В новогодние праздники в пресс-службе ЛДПР прокомментировали прогулку своего лидера Владимира Жириновского во время которой он раздал деньги посетителям ярмарки на Красной площади в Москве.

Напомним, в сети появился видеоролик этой самой прогулки. "Дети, инвалиды, кто еще – сироты, крепостные, холопы? Давай, давай", - говорит Жириновский, раздавая купюры.

В пресс-службе фракции ЛДПР заявили, что СМИ сильно исказили происходящее: вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими. В партии подчеркнули, что ни одного недовольного или обиженного человека не было.