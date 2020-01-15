Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам
Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
"Они загнали граждан в кабалу", – написал политик в своем Twitter.
Мы поддержим ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в России. Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать всё 40 млрд ₽ долгов граждан перед ними.— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) January 14, 2020
Жириновский добавил, что помимо этого требуется списать долги граждан перед ними по кредитам.
"Нужно также списать все 40 миллиардов рублей долгов", – заключил лидер ЛДПР.
В новогодние праздники в пресс-службе ЛДПР прокомментировали прогулку своего лидера Владимира Жириновского во время которой он раздал деньги посетителям ярмарки на Красной площади в Москве.
Напомним, в сети появился видеоролик этой самой прогулки. "Дети, инвалиды, кто еще – сироты, крепостные, холопы? Давай, давай", - говорит Жириновский, раздавая купюры.
В пресс-службе фракции ЛДПР заявили, что СМИ сильно исказили происходящее: вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими. В партии подчеркнули, что ни одного недовольного или обиженного человека не было.