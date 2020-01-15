27 Июля 2020
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Общество В России
(2018) | Фото: Госдума РФ

Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.

"Они загнали граждан в кабалу", – написал политик в своем Twitter.

Жириновский добавил, что помимо этого требуется списать долги граждан перед ними по кредитам.

"Нужно также списать все 40 миллиардов рублей долгов", – заключил лидер ЛДПР.

В новогодние праздники в пресс-службе ЛДПР прокомментировали прогулку своего лидера Владимира Жириновского во время которой он раздал деньги посетителям ярмарки на Красной площади в Москве.

Напомним, в сети появился видеоролик этой самой прогулки. "Дети, инвалиды, кто еще – сироты, крепостные, холопы? Давай, давай", - говорит Жириновский, раздавая купюры.

В пресс-службе фракции ЛДПР заявили, что СМИ сильно исказили происходящее: вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими. В партии подчеркнули, что ни одного недовольного или обиженного человека не было.

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Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам

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Теги: владимир жириновский, микрозаймы, долги



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