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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В суде на Южном Урале продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении активистов "СтопГОК"

В Сосновском районном суде Челябинской области продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении активистов движения "СтопГОК" Василия Московца, Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева, передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе заседания были допрошены свидетели – заместитель начальника отдела ЦПЭ Б. Крысин и Дмитрий Алексанов.

Следующее заседание назначено на 18 февраля.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент с поджогом дров на промплощадке строительства Томинского ГОКа произошел в ночь на 11 сентября 2017 года. Сотрудники охраны предприятия и полицейские задержали тогда Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева, которые якобы пытались сжечь складированные дрова. В движении "Стоп-ГОК" заявили о провокации. В сентябре 2018 года апелляционная инстанция Челябинского областного суда вернула уголовное дело прокурорам. Через три месяца обвинение в подстрекательстве к хулиганству было предъявлено лидеру "Стоп-ГОК" Василию Московцу.

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В суде на Южном Урале продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении активистов "СтопГОК"

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Теги: Василий Московец, уголовное дело, Томинский ГОК, обвинение, суд,



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