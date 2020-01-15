В суде на Южном Урале продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении активистов "СтопГОК"

В Сосновском районном суде Челябинской области продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении активистов движения "СтопГОК" Василия Московца, Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева, передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе заседания были допрошены свидетели – заместитель начальника отдела ЦПЭ Б. Крысин и Дмитрий Алексанов.

Следующее заседание назначено на 18 февраля.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент с поджогом дров на промплощадке строительства Томинского ГОКа произошел в ночь на 11 сентября 2017 года. Сотрудники охраны предприятия и полицейские задержали тогда Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева, которые якобы пытались сжечь складированные дрова. В движении "Стоп-ГОК" заявили о провокации. В сентябре 2018 года апелляционная инстанция Челябинского областного суда вернула уголовное дело прокурорам. Через три месяца обвинение в подстрекательстве к хулиганству было предъявлено лидеру "Стоп-ГОК" Василию Московцу.