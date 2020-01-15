В нескольких районах Кургана два дня не будет воды
В Кургане 16 января отключат воду в районе Железнодорожного вокзала.
Причина - врезка участка водопровода по адресу пл. Слосмана, 5, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".
Воды не будет с 9.00 до 23.00 по следующим адресам:
- ул. Станционная, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 20, 20А
- ул. Красина, 67, 67А, 69, 71, 71А, 73, 73А, 75, 75А, 77, 82, 84, 86, 88, 88А, 90, 94, 96
- ул.Кирова, 115Б
- ул.Зорге, 64А
- ул.Проходная, 5
- площадь Слосмана, 4, 4Ж, 5.
17 января воды не будет в микрорайоне Керамзитном и Затобольном. Там водоснабжение будет отключено с 9.00 до 21.00 по следующим адресам:
- микрорайон Затобольный полностью
- микрорайон Глинки - полностью, в том числе детский сад и школа.