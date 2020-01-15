В нескольких районах Кургана два дня не будет воды

В Кургане 16 января отключат воду в районе Железнодорожного вокзала.

Причина - врезка участка водопровода по адресу пл. Слосмана, 5, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Воды не будет с 9.00 до 23.00 по следующим адресам:

- ул. Станционная, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 20, 20А

- ул. Красина, 67, 67А, 69, 71, 71А, 73, 73А, 75, 75А, 77, 82, 84, 86, 88, 88А, 90, 94, 96

- ул.Кирова, 115Б

- ул.Зорге, 64А

- ул.Проходная, 5

- площадь Слосмана, 4, 4Ж, 5.

17 января воды не будет в микрорайоне Керамзитном и Затобольном. Там водоснабжение будет отключено с 9.00 до 21.00 по следующим адресам:

- микрорайон Затобольный полностью

- микрорайон Глинки - полностью, в том числе детский сад и школа.