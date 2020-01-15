Американская газета показала видео предполагаемого попадания двух ракет в Boeing в Иране

Американская газета The New York Times заявляет, что ей удалось подтвердить подлинность новой видеозаписи, на которой якобы запечатлен ракетный удар по самолету Boeing компании "Международные авиалинии Украины" в небе над Тегераном.

Журналисты утверждают, что в украинский лайнер попали две ракеты.

Накануне военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержали местного жителя, который опубликовал видеозапись попадания ракеты в украинский Boeing, пишет Regnum.

Ранее помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что следователи страны допускают версию умышленной атаки на Boeing 737 в Иране. С целью изучения всех обстоятельств в Иран отправились украинские эксперты.

Напомним, Иран признал, что их военные случайно сбили украинский "Боинг". Причиной трагедии, в которой погибли 176 человек, официальные представители генерального штаба Вооруженных сил Ирана назвали "человеческий фактор".

Позже стало известно, что решение ударить ракетой по "Боингу" принял оператор противовоздушной обороны Ирана: из-за технических неполадок он не смог связаться с начальством и открыл огонь.