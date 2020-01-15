27 Июля 2020
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Общество В России
(2004) |

В РЖД хотят вдвое повысить штрафы за курение и пьянство в поездах и драки с проводниками

"Российские железные дороги" хотят внести изменения в КоАП, касающиеся штрафов за курение и распитие алкоголя в поездах. Денежные взыскания предлагается повысить, передает РБК.
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Так, штраф за курение (оно сейчас полностью запрещено в поездах) предлагается повысить с 500 руб. до 1000 руб. Распитие алкогольных напитков и появление в поезде в состоянии алкогольного опьянения предлагается наказывать штрафом не в 1000 руб., а в 3000 руб. Также РЖд просит ввести отдельную статью в Кодексе об административных правонарушениях за мелкое хулиганство в транспорте.

Кроме того, РД предлагает дополнить статью 268 Уголовного кодекса пунктом, который предусматривает штраф в размере до 200 тыс. руб. за применение насилия, не представляющего угрозу для жизни или угрозу применения насилия в отношении персонала РЖД, а также принудительные работы за применение насилия, опасного для жизни.

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В РЖД хотят вдвое повысить штрафы за курение и пьянство в поездах и драки с проводниками

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Теги: ржд, штраф, курение в поезде, драка, алкоголь в поезде



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