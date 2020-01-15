В Перми названа причина "столкновения" пассажирского автобуса и здания

В Перми озвучены результаты экспертизы автобуса, врезавшегося прошлым летом в здание. Как оказалось, у него могло отказать рулевое управление, причем водитель не мог обнаружить эту "травму" машины самостоятельно – такое может увидеть только механик, исследующий автобус стационарно, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, вечером 17 августа 2019 г. при движении из центра города по улице Новогайвинской автобус маршрута №53 врезался в бетонное ограждение здания. В результате водитель получил тяжелые травмы, одна пассажирка автобуса погибла на месте, десятки человек получили травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело. Водитель автобуса, который сейчас находится в больнице, в момент аварии был трезв.

У автобуса вследствие неисправности отказало рулевое управление. Автотехническая экспертиза, проведенная экспертами ГУ МВД по Пермскому краю, установила, что из-за поломки движения рулевого колеса якобы не передавались на колеса, сообщает "Ъ-Прикамье". При этом водитель не мог обнаружить проблемы самостоятельно – для диагностики необходимо было загнать автобус на эстакаду и осмотреть его вместе с механиком. Продлен до 17 февраля арест пермского бизнесмена, которому принадлежит автобус.

Добавим, боксер из Узбекистана Данил Юлдашев, который стал очевидцем аварии и одним из первых стал помогать пострадавшим, вернется на родину и будет работать в республиканском минтруда.