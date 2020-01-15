Сергей Нетиевский не собирается выплачивать "Уральским пельменям" 870 тысяч, несмотря на решение суда

Во вторник, 14 января, Московский городской суд отклонил апелляцию компании Сергея Нетиевского ООО "Фест Хенд медиа", которая обязана выплатить команде "Уральские пельмени" 870 тысяч рублей. Сам он намерен еще раз обжаловать это решение.

Как сообщили Накануне.RU представители Нетиевского, данный иск касался первого выпуска программы, которая вышла на экран еще в 2009 году под названием "Уральские пельмени - 16 лет вместе. Потому что гладиолус!".

"Компания "Фест Хенд медиа" не согласна с решением суда и будет подавать кассационную жалобу. Удивительно, что суд принял решение взять доход продакшн-компании и поделить все полученное между артистами, которые не создавали это сложное аудиовизуальное произведение, а выступали только актерами и авторами, а значит, не могут и не являются единоличными правообладателями", - заявили представители бывшего директора "Пельменей", добавив, что работы, финансирование и риски по созданию программы и продвижению ее на телеканал осуществлял именно Сергей Нетиевский и его компания.

Напомним, в конце прошлого года Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Вячеслав Мясников и другие актеры подали новый иск к Нетиевскому. Сумма требований составляет чуть больше 1 млн рублей. Пока суд оставил его без движения из-за допущенных истцами нарушений.