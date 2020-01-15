Медведев впервые за семь лет не будет участвовать в Гайдаровском форуме

Глава правительства России Дмитрий Медведев впервые за семь лет не будет принимать участия в Гайдаровском форуме, который 15 января открывается в Москве. Всему виной совпадения: в день открытия форума министры, как и другие высокопоставленные чиновники, будут слушать послание президента страны федеральному собранию. А во второй день форума – 16 января – пройдет первое в этом году заседание правительства.

Тем не менее, Медведев намерен встретиться с участниками форума 17 января, об этом со ссылкой на официального представителя премьер-министра сообщает ТАСС.

В этом году форум пройдет в рамках темы "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". Будут работать 85 дискуссионных площадок. Судя по программе, хэдлайнерами Гайдаровского форума станут глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин и министр экономического развития Росси Максим Орешкин.