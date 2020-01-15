Медведев впервые за семь лет не будет участвовать в Гайдаровском форуме

27 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
По ссылке http://remont.youdo.com/building/insulation/waterproofing/buildings/underground/septic/, подробности тут.
Дизайн спальни 13 кв.м. здесь - http://remont.youdo.com/interior/rooms/bedroom/size/diz/13m/.



Экономика В России Москва
Телеинтервью премьер-министра России Дмитрия Медведева (2019) | Фото: youtube.com

Медведев впервые за семь лет не будет участвовать в Гайдаровском форуме

Глава правительства России Дмитрий Медведев впервые за семь лет не будет принимать участия в Гайдаровском форуме, который 15 января открывается в Москве. Всему виной совпадения: в день открытия форума министры, как и другие высокопоставленные чиновники, будут слушать послание президента страны федеральному собранию. А во второй день форума – 16 января – пройдет первое в этом году заседание правительства.

Тем не менее, Медведев намерен встретиться с участниками форума 17 января, об этом со ссылкой на официального представителя премьер-министра сообщает ТАСС.

В этом году форум пройдет в рамках темы "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". Будут работать 85 дискуссионных площадок. Судя по программе, хэдлайнерами Гайдаровского форума станут глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин и министр экономического развития Росси Максим Орешкин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Медведев впервые за семь лет не будет участвовать в Гайдаровском форуме

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: гайдаровский форум, дмитрий медведев, послание президента



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров