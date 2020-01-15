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Экономика За рубежом
Boeing 737 компании Lion Air (2019) | Фото: commons.wikimedia.org

Сотрудники Boeing пытались отделаться от обучения пилотов на тренажерах 737 MAX - Bloomberg

Boeing все хуже и хуже выглядит в глазах общественности по мере публикации переписки сотрудников корпорации, относящейся к работе над самолетом 737 MAX. Ранее выяснилось, что работники авиастроительной корпорации сами не рисковали летать на этом типе и называли конструкторов "клоунами, работающими под руководством обезьян". А теперь выяснилось, что Boeing не хотел проводить обучение на тренажере для пилотов индонезийской авиакомпании Lion Air, хотя те просили об этом. Напомним, одной из причин запрета на полеты 737 MAX стала авиакатастрофа самолета Lion Air.
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Очередную порцию переписки опубликовал Bloomberg. Документы были получены из комитета по транспорту и инфраструктуре американского парламента, который сейчас проводит собственное расследование работы Boeing и Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Издание пишет, что Lion Air просил об обучении своих пилотов на тренажерах, но отказался от этой идеи после того, как производитель убедил перевозчика в 2017 году в том, что в дорогостоящем обучении нет необходимости. В 2018 году 189 человек погибли в катастрофе. По данным следствия, одной из причин гибели самолета стала недостаточная подготовка экипажа, он был не знаком с новой системой, внедренной на 737 MAX, в работе которой возник сбой.

Boeing 737 компании Lion Air|Фото: commons.wikimedia.org

Вот одна из цитат из переписки сотрудников Boeing: "Теперь чертовой Lion Air хочется "летать" на тренажере MAX, возможно, из-за их собственной тупости. А я теперь должен придумывать, как от них избавиться. Идиоты". Коллега отвечает автору: "Какого черта?! Их дочерняя компания уже летает на MAX". Речь, вероятно, идет о Malindo Air – малазийской авиакомпании, которая первой начала коммерческую эксплуатацию MAX.

Благодаря отказу от обучения пилотов на тренажере с заменой этого курса компьютерными тренингами Boeing сэкономил огромные средства, ведь 737 MAX быстро стал самой популярной и покупаемой моделью последних лет.

В 2019 году – после уже двух катастроф, унесших жизни 350 человек – авиационные власти по всему миру запретили эксплуатацию Boeing 737 MAX как небезопасного самолета – до решения всех технических проблем, переобучения пилотов и прохождения сертификации по новой.

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Сотрудники Boeing пытались отделаться от обучения пилотов на тренажерах 737 MAX - Bloomberg

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Теги: boeing 737 max, lion air, авиационный тренажер, переписка сотрудников



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