27 Июля 2020
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Происшествия Приволжский ФО В России
Хлопок газа в Уфе 15.01.20. (2020) | Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии

Хлопок газа в жилом доме в Уфе: три человека пострадали, эвакуированы 55

В пять утра (мск) в среду, 15 января, в Уфе в одном из двухэтажных домов на улице Пекинской произошел хлопок газа.

В доме из шлакоблока произошло обрушение потолочного перекрытия между вторым этажом и чердачным перекрытием на площади 20 квадратных метров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Башкирии.

В результате ЧП пострадали три человека, они были госпитализированы в уфимские больницы. Эвакуировано 35 человек, в том числе пять детей.  

Хлопок газа в Уфе 15.01.20.|Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии

"Проводятся аварийно-спасательные работы. Угрозы нет. Развернут пункт временного размещения людей. На месте силы и средства БТП РСЧС: 17 единиц техники, 70 человек, от МЧС: 4 единицы техники, 41 человек", - сообщили в службе спасения.

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Хлопок газа в жилом доме в Уфе: три человека пострадали, эвакуированы 55

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Теги: хлопок газа, уфа, жилой дом, эвакуация



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