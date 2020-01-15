Хлопок газа в жилом доме в Уфе: три человека пострадали, эвакуированы 55

В пять утра (мск) в среду, 15 января, в Уфе в одном из двухэтажных домов на улице Пекинской произошел хлопок газа.

В доме из шлакоблока произошло обрушение потолочного перекрытия между вторым этажом и чердачным перекрытием на площади 20 квадратных метров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Башкирии.

В результате ЧП пострадали три человека, они были госпитализированы в уфимские больницы. Эвакуировано 35 человек, в том числе пять детей.

"Проводятся аварийно-спасательные работы. Угрозы нет. Развернут пункт временного размещения людей. На месте силы и средства БТП РСЧС: 17 единиц техники, 70 человек, от МЧС: 4 единицы техники, 41 человек", - сообщили в службе спасения.