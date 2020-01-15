Закончено уголовное дело о крупнейшей сети подпольных казино

Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве завершило расследование уголовного дела об организации крупнейшей в истории современной России сети подпольных казино.

Система "Панорама" включала в себя несколько десятков клубов с игровыми автоматами, столами для рулетки и игры в покер и действовала в мегаполисе на протяжении трех лет. Ее финансовый оборот, как предполагается, исчислялся миллиардами — подпольный бизнес позволял его хозяину, 45-летнему уроженцу Санкт-Петербурга Антону Бажанову строить уже легальные казино и торговые центры.

Обвиняемыми по делу преступного сообщества проходят 68 человек, пишет "Коммерсант".

Напомним, ранее в столичном ГСУ СКР отчитались, что в ходе спецоперации была пресечена незаконная деятельность 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисах и жилых помещениях, а также задержано более 100 человек, среди которых глава преступного сообщества по фамилии Бажанов.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что одно из таких подпольных казино было на территории посольства КНДР. Однако в самом посольстве это категорически опровергли.