27 Июля 2020
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Общество В России
(2005) | Фото: www.rzd.ru

Полуголая пассажирка поезда "Симферополь - Москва" выбросила из купе родную дочь

Жительницу Воронежа сняли с поезда "Москва - Симферополь" после того, как она выкинула свою 10-месячную дочь из купе на лестницу между этажами вагона.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении на транспорте МВД России по Южному федеральному округу, 36-летняя женщина ехала в купейном вагоне вместе со своими семилетней и 10-месячной дочерями и сожителем.

Пьяная мать взяла свою младшую дочь на руки, вынесла из купе и бросила на лестницу между этажами вагона.

Правоохранительные органы составили протокол об административном нарушении. В настоящий момент дети находятся вместе с матерью и ее сожителем.

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Полуголая пассажирка поезда "Симферополь - Москва" выбросила из купе родную дочь

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Теги: поезд, ребенок



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