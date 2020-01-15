Частные судебные приставы появятся в России

Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов.

Как предполагается, они смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса. Соответствующая рекомендация содержится в обзоре бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов, подготовленном Минфином.

Предполагается, что на первом этапе частные приставы займутся взысканиями в пользу юридических лиц, а за ФССП останется взыскание задолженностей в пользу госорганов и физических лиц.

Как говорят в Минфине, обзор бюджетных расходов — это инструмент, направленный на определение и сравнение различных вариантов экономии бюджетных средств, а также высвобождение недостаточно эффективно используемых ресурсов для их перенаправления на решение приоритетных задач, сообщает РБК.

Тем временем, количество жалоб в ФССП на деятельность коллекторов с начала 2019 года выросла на рекордные 35% (более 23 тыс. жалоб). Чаще всего граждане сообщают о навязчивых звонках и сообщениях, в том числе близким должника, а также о раскрытии персональных данных и психологическом давлении. Самые жесткие методы работы применяют МФО и организации, не включенные в реестр коллекторов, пояснили приставы.

Эксперты связывают увеличение количества обращений с тем, что теперь должники лучше знают, куда идти за защитой.