27 Июля 2020
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Политика В России
федеральная служба судебных приставов шеврон (2007) | Фото: belmk.org

Частные судебные приставы появятся в России

Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов.

Как предполагается, они смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса. Соответствующая рекомендация содержится в обзоре бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов, подготовленном Минфином.

Предполагается, что на первом этапе частные приставы займутся взысканиями в пользу юридических лиц, а за ФССП останется взыскание задолженностей в пользу госорганов и физических лиц.

Как говорят в Минфине, обзор бюджетных расходов — это инструмент, направленный на определение и сравнение различных вариантов экономии бюджетных средств, а также высвобождение недостаточно эффективно используемых ресурсов для их перенаправления на решение приоритетных задач, сообщает РБК.

Тем временем, количество жалоб в ФССП на деятельность коллекторов с начала 2019 года выросла на рекордные 35% (более 23 тыс. жалоб). Чаще всего граждане сообщают о навязчивых звонках и сообщениях, в том числе близким должника, а также о раскрытии персональных данных и психологическом давлении. Самые жесткие методы работы применяют МФО и организации, не включенные в реестр коллекторов, пояснили приставы.

Эксперты связывают увеличение количества обращений с тем, что теперь должники лучше знают, куда идти за защитой.

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Частные судебные приставы появятся в России

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Теги: приставы, бизнес



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