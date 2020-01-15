Законопроект о пенсионном плане могут внести в кабмин в марте

Проект закона о новой системе пенсионных накоплений - гарантированный пенсионный план, может быть внесен в кабмин в марте текущего года, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Сегодня завершен сбор предложений по доработке законопроекта, они анализируются, и по итогу - на портале regulation - будет повторно размещен доработанный текст. Наша цель - создать удобную систему добровольных пенсионных накоплений, предусматривающую наличие государственных гарантий и налоговых льгот", - отметил замминистра, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Министерство финансов и Банк России работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года. Модель носит добровольный порядок участия граждан в системе накоплений и получила название "гарантированный пенсионный план".

Основная цель новой пенсионной системы — предоставить россиянам возможность за счет личных взносов с зарплат в негосударственные пенсионные фонды копить на будущую пенсию. Размер отчислений может быть любым, участник новой пенсионной системы сможет устанавливать его самостоятельно. Он также может неограниченное количество раз приостанавливать уплату взносов, но не более чем на пять лет в общей сложности.