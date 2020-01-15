Составлен список самых продаваемых автомобилей в России

Первое место по количеству проданных автомобилей в 2019 году заняло семейство Lada Granta - 135 831 экземпляр по итогам 2019 года, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса.

В сравнении с 2018 годом - плюс 29 506 покупателей. Далее идет Lada Vesta - плюс 3 095 автомобилей к 2018 году и итоговый результат 111 459 проданных машин.

Замыкает тройку модель Kia Rio, которую купили 92 475 россиян, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, автоэксперты сообщили, что нового подготовил "АвтоВАЗ" в 2020 году.

Среди новинок автозавода отмечается обновленная LADA 4X4 "Нива", городской компакт-кроссовер по мотивам XCode, новый автомобиль с наименованием Van, концептуальная модель второго поколения LADA Granta, а также обновленные модели LADA XRay и LADA Vesta.

С 2012 года компания выпускает LADA Largus. Стало известно, что "АвтоВАЗ" работает над обновлением модели.

Кроме этого, автопроизводитель может представить прошедший сертификацию универсал LADA Vesta Sport.