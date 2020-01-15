Составлен список самых продаваемых автомобилей в России

27 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/building/zabor/vorota/tag/izprofnastila/ по этой ссылке.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/doors/replacement-lock/metal-door/, отзывы.
YouDo: http://remont.youdo.com/building/home/outbuilding/terrace/, лучшие цены по ссылке.



Наука и техника В России
(2019) | Фото:

Составлен список самых продаваемых автомобилей в России

Первое место по количеству проданных автомобилей в 2019 году заняло семейство Lada Granta - 135 831 экземпляр по итогам 2019 года, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса.

В сравнении с 2018 годом - плюс 29 506 покупателей. Далее идет Lada Vesta - плюс 3 095 автомобилей к 2018 году и итоговый результат 111 459 проданных машин.

Замыкает тройку модель Kia Rio, которую купили 92 475 россиян, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, автоэксперты сообщили, что нового подготовил "АвтоВАЗ" в 2020 году.

Среди новинок автозавода отмечается обновленная LADA 4X4 "Нива", городской компакт-кроссовер по мотивам XCode, новый автомобиль с наименованием Van, концептуальная модель второго поколения LADA Granta, а также обновленные модели LADA XRay и LADA Vesta.

С 2012 года компания выпускает LADA Largus. Стало известно, что "АвтоВАЗ" работает над обновлением модели.

Кроме этого, автопроизводитель может представить прошедший сертификацию универсал LADA Vesta Sport.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Составлен список самых продаваемых автомобилей в России

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: АвтоВАЗ, автомобили, транспорт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров