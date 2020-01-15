Послание Путина будет транслироваться на рекламных фасадах

Ежегодное послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию впервые покажут на нескольких крупнейших рекламных экранах Москвы.

В столице послание главы государства покажут на шести медиафасадах — на фасаде гостиницы "Космос", Центрального телеграфа, здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и дома №28 на Новом Арбате, а также ТЦ "Ереван-Плаза".

Кроме того, обращение Путина увидят на борту Международной космической станции, в аэропортах, больницах, библиотеках, общественном транспорте по всей стране, сообщает РБК.

Напомним, 15 января президент огласит послание Федеральному собранию, причем, срок выступления – середина первого месяца в году – выглядит весьма необычно, ранее такого не наблюдалось, обычное время для такого рода выступлений – весна.

Отсюда появилось сразу несколько трактовок и версий того, что чиновники и представители парламентского корпуса (послание, напомним, адресуется прежде всего им) должны услышать в среду. Впрочем, опрошенные Накануне.RU эксперты и политологи не ожидают от документа каких-то революционных сигналов и посылов, скорее всего, как ранее заявляли в Кремле, послание будет сконцентрировано на внутриэкономических проблемах, включая проблему отсутствия роста доходов населения в последнюю пятилетку.