Синоптик ответил на слова депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал бредом заявления депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" США.

Синоптик подверг сомнению заявление народного избранника и обратил внимание на климатические бедствия, которые произошли на американской территории за прошлый год.

"Их убытки превысили минимум $25 млрд. Они что, против себя их использовали? У них лесные пожары были в Калифорнии, на среднем западе США случилось небывалое по своим масштабам наводнение с убытками в $12,5 млрд — это тоже Пентагон против себя применял? Нет, конечно. Это все бред", — отметил Тишковец, сообщает РИА "Новости".

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что США может испытывать на других странах климатическое оружие. Именно с этим он связал теплую зиму, которая царит в этом сезоне в России.

Как отметил политик, Америка сегодня в передовых технологиях использует все, что только можно.

"Нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего", - пояснил свою позицию Журавлев.