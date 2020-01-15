Билли Айлиш исполнит заглавную песню в фильме о Джеймсе Бонде

Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Исполнительница станет самой молодой певицей среди тех, кто исполнял песню для франшизы, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, актрисе Лашане Линч в фильме "Джеймс Бонд 25" достанется номер "007". Очевидно, девушка сыграет секретного агента, впрочем, не Джеймса Бонда – ей всего лишь присвоят "псевдоним" легендарного шпиона, а сам он, по слухам, временно уйдет в отставку. Других сюжетных линий поклонникам саги пока не раскрывают.

Конечно, на этой новости таблоиды знатно хайпанули: после слухов о том, что Джеймса Бонда может сыграть чернокожий актер Идрис Эльба, можно ожидать и более кардинальных решений от авторов проекта, среди которых, кстати, теперь и Фиби Уоллер-Бридж – 34-летняя актриса, сценарист, продюсер и режиссер, известная феминистическими взглядами.