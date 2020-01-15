Составлен список самых дорогих туров по России

В России составили рейтинг самых дорогих туристических направлений по стране.

Согласно данным Ассоциация туроператоров, первое место занимает отдых в крымском четырехзвездочном отеле в Партените. За него семья из двух взрослых и двух детей заплатила 2,079 млн руб.

При этом тур включал проживание и питание семьи в течение пяти месяцев. Однако авиабилеты члены семьи купили самостоятельно.

На втором месте десятидневный отдых в Сочи компании из 10 человек - более 1,5 млн руб. Туристы остановились в восьмиместной вилле с завтраками. В состав тура также был включен VIP-трансфер. Авиабилеты пришлось покупать за отдельную плату.

Замыкает тройку самых дорогих туров десятидневная поездка по Байкалу для трех человек - 595 тыс. руб. В тур вошли проживание в отеле в Иркутске, путешествие на частном катере и автомобиле. В пешеходной части маршрута путешественников сопровождал проводник, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, за 11 месяцев 2019 году в Крыму отдохнуло 7,2 млн туристов. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит министерство курортов и туризма РК. Максимальный турпоток на полуострове за всю его современную историю был зафиксирован в 1988 году – 8,3 млн отдыхающих. В украинский период эта цифра держалась в среднем на уровне 5,5 млн в год, после 2014 года сначала резко упала, но сейчас достигла новых рекордов.

Больше половины туристов (57%) прибыли на авто, проехав по Крымскому мосту. На втором месте по популярности самолеты – 28% прилетели в аэропорт Симферополя. 15% прибыли через госграницу России и Украины в Армянске, Джанкое и Перекопе.

Самым популярным для отдыха местом остается ЮБК – южный берег Крыма (принимает 48,7% туристов). Четверть отдыхающих предпочла западное побережье полуострова.

В 2020 году прирост турпотока ожидают еще больший – за счет пуска ж/д сообщения по Крымскому мосту.