Власти Украины не исключили версию умышленной атаки на Boeing в Иране

Помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что следователи страны допускают версию умышленной атаки на Boeing 737 в Иране.

По его словам, с самого начала работы следственной группы версия о том, что лайнер был сбит ракетой, являлась одной из основных. Ермак отметил, что именно с целью изучения всех обстоятельств в Иран отправились украинские эксперты.

В ближайшие дни в Киев должен прибыть представитель Тегерана, отметил помощник главы государства, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, самолет катарских авиалиний находился в небе над Тегераном в момент запуска ракеты по лайнеру "Международных авиалиний Украины".

Сообщается, что иранские диспетчеры сумели согласовать его перемещение с силами ПВО. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.

Депутат предположил, что, катарский самолет, по всей видимости, заметил свет в небе, заподозрив работу ПВО, и сделал запрос диспетчерам, а те связались с силами ПВО, которые дали разрешение на пролет.