27 Июля 2020
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Общество В России
(2016) | Фото:

Масштабный сбой произошел в "Вконтакте"

В работе социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой.

Ряд пользователей могли столкнуться с ограничениями в работе. Большинство жалоб связаны с общим сбоем сайта, сбоем сообщений и проблемой с входом на сайт.

Пользователям соцсети оказался недоступен раздел "Новости", а многие аккаунты отображаются как удаленные или заблокированные, сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно о том, что социальная сеть "ВКонтакте" разработала функцию "дизлайков" к комментариям других пользователей.

Также представители соцсети рассказали о новом способе монетизации Vk Donut. Благодаря ему, авторы смогут предоставлять пользователям с платной подпиской эксклюзивные возможности, например, проводить розыгрыши призов, открывать ранний доступ к записям и статьям и прочее.

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Масштабный сбой произошел в "Вконтакте"

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Теги: Вконтакте, соцсети



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