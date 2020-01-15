Масштабный сбой произошел в "Вконтакте"

В работе социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой.

Ряд пользователей могли столкнуться с ограничениями в работе. Большинство жалоб связаны с общим сбоем сайта, сбоем сообщений и проблемой с входом на сайт.

Пользователям соцсети оказался недоступен раздел "Новости", а многие аккаунты отображаются как удаленные или заблокированные, сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно о том, что социальная сеть "ВКонтакте" разработала функцию "дизлайков" к комментариям других пользователей.

Также представители соцсети рассказали о новом способе монетизации Vk Donut. Благодаря ему, авторы смогут предоставлять пользователям с платной подпиской эксклюзивные возможности, например, проводить розыгрыши призов, открывать ранний доступ к записям и статьям и прочее.