В Ульяновске мать школьницы требует уволить учительницу ее дочери за покупку лифчика в магазине

Жительница Ульяновска оставила пост в одной из социальных сетей, в котором потребовала уволить учительницу своей дочери за то, что та покупала в торговом центре нижнее белье.

Женщина написала, как ее дочь - ученица 9 класса - гуляла в компании сверстников в торговом центре и заметила, как их молодая учительница выбирает себе бюстгальтер. Мать считает, что после таких действий педагога нужно уволить.

"Вот что в голове у современных молоденьких учительниц? Они совсем не понимают, где они работают? Это же школа, а не ночной клуб. Мне дочь рассказала, учится в 9 классе. Они гуляли компанией в торговом центре и увидели их учительницу в магазине женского белья! Это что еще за показуха? Как она может ходить себе белье выбирать, зная, что ее могут увидеть ее же ученики, хорошо, что хоть не примерять при них пошла", - написала гневный пост мать девочки.

Женщина отметила, что мальчики в классе теперь только и обсуждают какое нижнее белье носит их учитель.

В комментариях к посту пользователи не поддержали позывы женщины и отметили, что каждый человек вправе покупать то, что считает нужным, а в поступке учительницы нет ничего плохого.

"Она теперь что, в магазин пойти не может? Или ей в другой город ездить лифчиками тариться", - пишет пользователь Евгений.

"Давайте вообще из школ уволим всех, кто трусы носит", - написал другой пользователь.