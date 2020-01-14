27 Июля 2020
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Общество В России
экология, выбросы, глобальное потепление (2016) | Фото: rg.ru

Депутат Госдумы заявил, что теплая зима в России - это последствие применения Америкой климатического оружия

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что США может испытывать на других странах климатическое оружие. Именно с этим он связал теплую зиму, которая царит в этом сезоне в России.

Как отметил политик в эфире "Говорит Москва", Америка сегодня в передовых технологиях использует все, что только можно.

"Нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего", - пояснил свою позицию Журавлев.

Уральский синоптик Илья Винштейн полностью не согласен с Журавлевым и считает его заявления глупыми.

"Видимо, этот депутат не знает, что в США тоже теплая зима. Сейчас в Северной Америке температура на 2,5 градуса выше нормы. В чем минусы теплой зимы? Для России зимой тепло - это высшее благо: меньше пожаров, аварий, сокращаются расходы на топливо", - считает Винштейн.

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Депутат Госдумы заявил, что теплая зима в России - это последствие применения Америкой климатического оружия

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Теги: Алексей Журавлев, климатическое оружие, США, тепло, потепление, Госдума



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Развитие сюжета:

Ранее 15.01.2020 02:18 Мск Синоптик ответил на слова депутата о климатическом оружии США

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