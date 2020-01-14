Депутат Госдумы заявил, что теплая зима в России - это последствие применения Америкой климатического оружия

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что США может испытывать на других странах климатическое оружие. Именно с этим он связал теплую зиму, которая царит в этом сезоне в России.

Как отметил политик в эфире "Говорит Москва", Америка сегодня в передовых технологиях использует все, что только можно.

"Нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего", - пояснил свою позицию Журавлев.

Уральский синоптик Илья Винштейн полностью не согласен с Журавлевым и считает его заявления глупыми.

"Видимо, этот депутат не знает, что в США тоже теплая зима. Сейчас в Северной Америке температура на 2,5 градуса выше нормы. В чем минусы теплой зимы? Для России зимой тепло - это высшее благо: меньше пожаров, аварий, сокращаются расходы на топливо", - считает Винштейн.