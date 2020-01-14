Кудрин назвал неэффективной отмену налога на доходы бедных россиян

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин отметил неэффективность отмены налога на доходы для россиян с низкими доходами, пишет RT.

По его словам, для борьбы с бедностью нужны более эффективные инструменты - это субсидии по признаку доходности на душу в семье.

"Субсидии были бы лучше, чем освобождение от подоходного налога", - добавил Кудрин.

Ранее Кудрин оценил объемы воровства из российского бюджета. По его словам, финансовые нарушения, которые ежегодно выявляют аудиторы, составляют сотни миллиардов рублей. Однако уголовно наказуемые хищения составляют около 2-3 млрд руб. в год.