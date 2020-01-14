Россия предложила перспективную стратегию для завершения конфликта в Ливии

Военный эксперт Иван Коновалов дал комментарий по поводу переговоров в Москве, где было обговорено ливийское урегулирование и очерчена база, необходимая для выстраивания стратегии прекращения войны.

"Москва выстраивает стратегию ливийских переговоров на базе того, что государство должно быть неделимым, суверенным и единым», - считает аналитик.

Именно благодаря этому уже есть подвижки в заключении бессрочного перемирия между двумя сторонами ливийского конфликта – Ливийской национальной армией под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара и делегацией т.н. Правительства национального согласия, подчиняющегося Файезу Сарраджу.

Аналитик считает, что мирная стратегия Москвы - «перспективная основа», чтобы и дальше развивать переговоры.

По информации Минобороны, на встрече в столице обе стороны ливийского конфликта заявили о своей приверженности суверенитету и территориальной целостности страны. Также на встрече шла речь о бескомпромиссной борьбе с терроризмом на международном уровне. Появилась информация, что Халифа Хафтар, прежде чем подписать соглашение о бессрочном перемирии, решил, что ему необходимо два дня на встречу с ливийскими племенами. Ему важно сначала обсудить с ними все нюансы.