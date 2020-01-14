26 Июля 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
картина Евгения Гладких (2020) | Фото: личный архив

Екатеринбургский художник продает свои картины и отдает вырученные деньги на лечение онкобольных

Екатеринбургский художник Евгений Гладких талантливо рисует картины ради благих помыслов. Мужчина продает свои работы и намерен передать все средства на лечение онкобольных. Об этом 39-летний автор заявил в беседе с Накануне.RU.

Две работы Евгения уже проданы за границу. Они посвящены осенней тематике. Как признался автор картин, он стал заниматься этим после того, как у него от рака умерла мама.

картина Евгения Гладких(2020)|Фото: личный архив

"Давно у меня такая мысль возникла. Включал грустные песни и начинал рисовать, глядя на портрет матери, которая умерла от онкозаболевания. Когда у тебя веселое настроение, ты не можешь рисовать или писать стихи. Только когда грустное.
Сам шпаклюю. Потом наношу гуашь. На данный момент у меня 33 картины. Было под 70 картин. Что- то раздарил, а что-то продал", - отметил благотворитель.

картина Евгения Гладких(2020)|Фото: личный архив

Теперь мужчина хочет провести выставку своих работ, а все вырученные средства передать в благотворительный фонд по борьбе с онкозаболеваниями.

картина Евгения Гладких(2020)|Фото: личный архив

картина Евгения Гладких(2020)|Фото: личный архив

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Екатеринбургский художник продает свои картины и отдает вырученные деньги на лечение онкобольных

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Теги: Евгений Гладких, картины, онкобольные



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