Екатеринбургский художник продает свои картины и отдает вырученные деньги на лечение онкобольных

Екатеринбургский художник Евгений Гладких талантливо рисует картины ради благих помыслов. Мужчина продает свои работы и намерен передать все средства на лечение онкобольных. Об этом 39-летний автор заявил в беседе с Накануне.RU.

Две работы Евгения уже проданы за границу. Они посвящены осенней тематике. Как признался автор картин, он стал заниматься этим после того, как у него от рака умерла мама.

"Давно у меня такая мысль возникла. Включал грустные песни и начинал рисовать, глядя на портрет матери, которая умерла от онкозаболевания. Когда у тебя веселое настроение, ты не можешь рисовать или писать стихи. Только когда грустное.

Сам шпаклюю. Потом наношу гуашь. На данный момент у меня 33 картины. Было под 70 картин. Что- то раздарил, а что-то продал", - отметил благотворитель.

Теперь мужчина хочет провести выставку своих работ, а все вырученные средства передать в благотворительный фонд по борьбе с онкозаболеваниями.