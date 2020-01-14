26 Июля 2020
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Заправка (2020) | Фото: Накануне.RU

Росстат: цены на бензин выросли на несколько копеек

С 1 по 5 января 2020 года цены на автомобильный бензин в среднем по стране выросли на 7 копеек. Дизтопливо подорожало в среднем на 29 копеек. Об этом сообщает Росстат.
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Средняя цена по России за литр бензина АИ-95 составила 45,79 руб. за литр, за дизтопливо - 48,01 руб. При этом даже в пределах одного города цены различаются на несколько рублей.

Самый дорогой бензин АИ-95 на Дальнем Востоке, руб./л: в Анадыре (59), Якутске (55), Магадане (54), Петропавловске-Камчатском (52). Самый дешевый, до 43 руб./л, в Томске и Барнауле, чуть более 43 рублей - Абакане, Красноярске, Горно-Алтайске, Кемерово.

Такая же ситуация с дизтопливом. В Якутске оно стоит почти 60 руб. за литр. Далее в порядке убывания до 50 руб./л идут Анадырь, Магадан, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Кызыл, Ханты-Мансийск, Нарьян-Мар, Мурманск, Иркутск, Биробиджан, Томск, Красноярск, Сыктывкар, Чита.

Самое дешевое дизтопливо в Назрани - менее 40 руб., а также в целом в Северо-Кавказском федеральном округе - 45 руб./л.

В Уральском федеральном округе АИ-92 в среднем стоит 41,31 руб., АИ-95 - 44,85 руб., АИ-98 - 51,52 руб., дизтопливо - 48,94 руб.

При этом по регионам цены различаются существенно. Так, АИ-92 стоит в Челябинске 40 руб., Кургане - 40,62 руб., а в Ханты-Мансийске - 44,33 руб. Бензин АИ-95 стоит менее 44 руб. в Кургане, Челябинске и Салехарде, а в Ханты-Мансийске - 47,30 руб. Бензин АИ-98 самый дешевый в Кургане - 49,51 руб., самый дорогой в Ханты-Мансийске - 53,12 руб. (по Салехарду нет данных).

Такая же картина по ценам на дизтопливо, которые наименьшие в Кургане и Челябинске - менее 48 руб., наибольшие - в Ханты-Мансийске - 54 руб. Соответственно, в Екатеринбурге и Тюмени цены на топливо наиболее близки к средним по УрФО.

В Перми цены на бензин выше среднеуральских на 1-1,5 руб., но дизтопливо стоит так же - 49 руб. за литр.

Напомним, в октябре 2019 года сообщалось о рекордном падении спроса на бензин в России - на 1%.

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Росстат: цены на бензин выросли на несколько копеек

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Теги: бензин, топливо, цены на бензин



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