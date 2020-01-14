Главный ледовый городок Екатеринбурга установил новые рекорды посещаемости

Главный ледовый городок Екатеринбурга с момента торжественного открытия 27 декабря 2019 года установил новые рекорды посещаемости.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день в нем побывало более 400 тысяч человек. Как отмечают организаторы, только аттракционы посетило на 30% больше гостей, чем в прошлом году.

Напомним, в этот раз главная тема ледового городка - "200 лет со дня открытия Антарктиды". Он будет работать ежедневно с 10 до 22 часов до 27 января 2020 года. По ночам, для обеспечения безопасности, площадка закрыта.

Как сообщало Накануне.RU, непосредственно в новогоднюю ночь в ледовом городке Екатеринбурга побывало около 8 тысяч человек.