Причиной массового отравления воспитанников детсада в Челябинске стал норовирус

Причиной массового заболевания воспитанников детского сада №444 Челябинска стал норовирус второго генотипа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, родители детей обратились в больницы с жалобами на отравление: у малышей наблюдались слабость и рвота. Как предполагали родители, дело было в некачественных продуктах. Сейчас садик уже вновь работает. По факту отравления детей СК проводит доследственную проверку.

По состоянию на 14 января, зарегистрировано семь заболевших детей из разных групп. Госпитализированных нет, дети лечатся амбулаторно. Заболевание протекает в легкой степени тяжести.

В ходе эпидемиологического расследования была установлена причина заболевания – норовирус второго генотипа, который был выявлен от заболевших детей и сотрудника пищеблока.

Противоэпидемические мероприятия и расследование причин возникновения заболеваний продолжаются.