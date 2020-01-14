Продажи автомобилей снижаются в Китае второй год подряд

Производство и продажи автомобилей в КНР снижаются второй год подряд. Согласно опубликованным сегодня данным, в 2019 г. эти показатели снизились на 7,5% и 8,2% соответственно.

Как сообщает "Пэнпай синьвэнь", в 2019 году производство и продажи автомобилей в Китае составили 25,712 млн и 25,769 млн соответственно. По этим показателям КНР по-прежнему занимает первое место в мире. При этом спад был сильнее в первой половине года, а во второй – прослеживался небольшой рост.

Сильнее падают продажи легковых автомобилей, несколько лучше ситуация с грузовиками. Их было произведено 4,36 млн, а продано 4,324 млн единиц, таким образом, это производство выросло на 1,9%, а продажи сократились на 1,1%.

Впервые за десятилетие снизился годовой объём производства и продаж автомобилей на новых источниках энергии. Падение составило 2,0% и 4,0%.

Китайские эксперты ожидают спада и в 2020-м году. Он может составить около 2%.

Напомним, падение продаж автомобилей в КНР было отмечено в 2018 г. До этого подобное происходило только в 1990 г.