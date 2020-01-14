В минсоцразвития Прикамья прошли кадровые перестановки

В пресс-службе минсоцразвития получить оперативный комментарий не удалось.

До назначения на должность замминистра Петроградских являлась заместителем главы администрации Кировского района Перми.

Ирина Петроградских с 13 января сменила на посту замминистра, начальника управления государственных гарантий социальной защиты Марину Визе. Сама Визе возглавила управление в сфере занятости, сообщает издание.

В минсоцразвития Прикамья произошли кадровые перестановки, сообщает Properm.ru со ссылкой на свои источники.





