26 Июля 2020
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Общество В России Москва
(2012) | Фото:

Российским авиакомпаниям предложили дать возможность запрещать перевозку животных

В Общественной палате России обсудили возможность введения унифицированной системы минимальных требований к ручной клади и перевозки животных в самолетах. Проблема широко обсуждалась в 2019 году, ряд резонансных случаев с пассажирами российских перевозчиков привел к тому, что общественные организации начали предлагать изменения в федеральные авиационные правила.
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Между тем, многие эксперты предлагают (как и Минтранс) оставить определение габаритов и веса ручной клади, а также переносок с животными на откуп перевозчиков. Некоторые пошли дальше и предложили на направлениях с конкуренцией (где работают несколько перевозчиков) дать авиакомпаниям возможность запрещать перевозку животных. Либо – ограничивать места, на которых могут располагаться пассажиры с животными, передает корреспондент Накануне.RU.

"Авиакомпании все-таки служат для перевозки людей, а не животных. Многие люди не хотят летать рядом с животными, у многих аллергия, кто-то имеет право не лететь под бесконечный лай, и учитывать интересы этих людей надо", - говорит глава Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков. Он заметил, что в нашей стране на основной массе направлений есть конкуренция, и там право запрета можно оставить на усмотрение компаний и рынка, а вот на неконкурентных направлениях следует ввести усиленное регулирование со стороны государства, чтобы владельцы животных все же не оставались без альтернативы и могли путешествовать.

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Российским авиакомпаниям предложили дать возможность запрещать перевозку животных

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Теги: перевозка домашних животных, авиакомпании, запрет, конкуренция



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