В Зауралье неизвестные безнаказанно спиливают арки над ветхим мостом, по которому возили детей

Глава Белоярского сельсовета Щучанского района Курганской области Елена Лаптева рассказала Накануне.RU, что неизвестные уже дважды спиливали арки над ветхим мостом, по которому ранее возили в школу детей.

"Первый раз еще в декабре прошлого года арку срезали сваркой, второй раз вчера вечером - ее подпилили, а потом уронили. Сегодня у нас был участковый, все осматривал", - сообщила Лаптева.

Полиция сейчас ведет проверку и устанавливает обстоятельства спила арок.

Однако суть в том, что Лаптева прекрасно знала о том, что арки регулярно спиливают, но не предпринимала никаких действий и не сообщала об инцидентах ни в районную администрацию, ни в Курган. Новость о том, что арки постоянно уничтожают, дошла до правительства региона, которое ранее договорилось об установке этих ограничительных проезд конструкций за бюджетные деньги. Даже после этого Лаптева не обратилась в правоохранительные органы, а продолжала бездействовать. В полицию обратились представители "Курганавтодора", чей подрядчик и устанавливал арки над мостом.

Эти арки были установлены над мостом через реку Миасс, чтобы по нему не ездили большегрузы. Следователи СК ранее организовали проверку после публикаций в СМИ о ветхих конструкциях моста.

Ранее в группе "Типичный Курган" в соцсети "Вконтакте" появилось видео, на котором показано, как школьный автобус везет детей по полуразвалившемуся мосту. Судя по кадрам, деревянная конструкция в любой момент могла рухнуть в реку - доски сгнили и сквозь них был виден снег на поверхности реки.

Лаптева в конце прошлого года рассказывала Накануне.RU, что в отсутствие сотрудников ГИБДД большегрузы не боялись ездить по мосту и регулярно нарушали правила - на мост было запрещено заезжать машинам массой более 10 тонн.

В ноябре 2019 года с фирмой-подрядчиком ООО "Перспектива" был заключен контракт на ремонт настила на этом мосту. Не исключено, что эти арки спиливают сотрудники фирм, которым принадлежат большегрузы, либо сами водители - им не хочется тратить время на объезд, ведь через мост путь в несколько раз короче.