26 Июля 2020
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Общество За рубежом
Павел Дуров (2014) | Фото:TechCrunch

Суд в США обязал Telegram предоставить информацию о банковских операциях

Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях.

Компании выставили требование предоставить отчет до 26 февраля. Раскрыть необходимо в том числе и информацию о том, на что потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции, пишет РБК.

Telegram планировал запуск блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram до конца октября прошлого года. Однако в середине месяца комиссия через суд остановила выпуск криптовалюты, настаивая, что она является ценной бумагой.

О планах запустить блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) с криптовалютой Gram основатель менеджера Павел Дуров заявил еще в конце 2017 года. В ходе прошедшего в 2018 года ICO (первичное размещение монет криптовалюты) Telegram привлек $1,7 млрд.

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Суд в США обязал Telegram предоставить информацию о банковских операциях

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Теги: Telegram, суд, США



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