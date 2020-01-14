Суд в США обязал Telegram предоставить информацию о банковских операциях

Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях.

Компании выставили требование предоставить отчет до 26 февраля. Раскрыть необходимо в том числе и информацию о том, на что потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции, пишет РБК.

Telegram планировал запуск блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram до конца октября прошлого года. Однако в середине месяца комиссия через суд остановила выпуск криптовалюты, настаивая, что она является ценной бумагой.

О планах запустить блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) с криптовалютой Gram основатель менеджера Павел Дуров заявил еще в конце 2017 года. В ходе прошедшего в 2018 года ICO (первичное размещение монет криптовалюты) Telegram привлек $1,7 млрд.