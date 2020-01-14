Украина решила вернуться в ПАСЕ, чтобы оспорить права России

Украина решила вернуться к работе в ПАСЕ. Об этом ее попросили европейские "партнеры", чтобы им легче было бороться с Россией. Так заявил на украинском телевидении вице-премьер Дмитрий Кулеба.

Одной из причин, по которым Украина решила вернуться, стало решение Венецианской комиссии, которая "четко определила, на каких основаниях можно оспаривать полномочия российской делегации" из-за представителей от Крыма.

"Украинская делегация теперь имеет инструмент, чтобы попробовать оспорить полномочия России", – сказал Кулеба.

Накануне член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что уже на этой неделе Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе ПАСЕ.

Другой член украинской делегации, депутат Рады Владимир Арьев также написал, что возвратиться в ПАСЕ нужно "только для того, чтобы поставить под сомнение полномочия делегации России и полноценно использовать неоднозначное решение Венецианской комиссии по установлению и введению индивидуальных санкций против делегатов" от Крыма.

Напомним, Украина приостановила работу в ПАСЕ в знак протеста в июне, когда туда вернулась Россия.

Близкий к бывшему президенту Петру Порошенко политтехнолог Тарас Березовец написал, что Украине не нужно возвращаться в ПАСЕ, так как это "закончится еще одним позором для государства".

Политолог Андрей Золотарев считает, что Украина, решив вернуться, проявила слабость, а противники президента будут искать "зраду" и"капитуляцию", расшатывая ситуацию внутри страны.