В Киеве идут протесты против продажи земли

В центре Киеве несколько сот человек устроили акцию протеста против продажи земли, закон о чем украинский парламент ранее принял в первом чтении.

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Среди протестующих представители объединений аграриев, а также нацисты. Они перекрыли движение транспорта, а некоторые даже ложились на дорогу. Правда, периодически протестующие освобождают дорогу и пропускают скопившиеся автомобили.

Тем временем европейские агропредприятия, которые работают на Украине, написали открытое письмо президенту, премьеру и спикеру Рады с призывом не запрещать скупать землю иностранцам, так как это "дискриминация".

Экс-министр юстиции Елена Лукаш заявила, что в законе прописана схема, которая позволит фактически скупать землю иностранцам под видом залога за невозвращенные кредиты.

Напомним, в декабре под Радой уже были беспорядки из-за акции протеста против продажи земли. Против нее выступают около 70% граждан, но власть обещала Западу открыть рынок земли.