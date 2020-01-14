На Южном Урале региональный маткапитал будет увеличен до 100 тысяч рублей

В Челябинской области принято решение увеличить региональный материнский капитал до 100 тысяч рублей. Об этом во время посещения нового детского сада в Челябинске заявил губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Мы принимаем решения, которые стимулировали бы семьи заводить и первого ребенка, что очень важно, вторых, третьих, последующих детей. Увеличены выплаты при рождении первого ребенка, третьего ребенка, также принято решение о том, чтобы региональный материнский капитал, который сегодня составляет 63 тысячи рублей, поднять до 100 тысяч", - отметил Алексей Текслер.

Губернатор сообщил, что в ближайшее время обратиться в ЗСО с такой инициативой.

Добавим, что региональный материнский капитал выплачивается семьям при рождении третьего и последующих детей.