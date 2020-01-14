Новый главный спасатель Тюменской области рассказал о приоритетах в своей работе

В Тюмени и.о. начальника главного управления МЧС по области Артур Хачатрян провел встречу с журналистами и рассказал о приоритетах своей работы на посту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

Напомним, Хачатрян прибыл в Тюмень в конце декабря, перед Новым годом его представили подчиненным.

По словам руководителя, начнет он свою работу с изучения территории, грамотной интеграции в регион, знакомства с личным составом во всех гарнизонах Тюменской области, в том числе отдаленных.

"Задачи нашей службы неизменны: профилактика, предупреждение и ликвидация чрезвычайных происшествий, помощь населению, решение вопросов системы РСЧС. Есть направления, которые необходимо усиливать и развивать, но это плановая работа, для этого есть силы, время и возможности", - сказал он.