26 Июля 2020
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В Хабаровске митингуют против нового губернатора

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Политика Свердловская область В России
Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев вошел в десятку самых цитируемых губернаторов-блогеров по итогам 2019 года

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев вошел в десятку самых цитируемых губернаторов-блогеров по итогам 2019 года. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий рейтинг составила "Медиалогия".
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В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов России, которые ведут собственные блоги. Учитывалась цитируемость их блогов в СМИ за январь-декабрь 2019 года.

В результате наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Александр Беглов (Санкт-Петербург). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял шестое место.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Куйвашев в своем Instagram устроил опрос среди свердловчан о том, стоит ли сделать в регионе 31 декабря выходным днем. В итоге большинство поддержали эту идею, однако нашлись и противники.

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Куйвашев вошел в десятку самых цитируемых губернаторов-блогеров по итогам 2019 года

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Теги: Куйвашев, губернаторы, блогеры



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