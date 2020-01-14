Куйвашев вошел в десятку самых цитируемых губернаторов-блогеров по итогам 2019 года

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев вошел в десятку самых цитируемых губернаторов-блогеров по итогам 2019 года. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий рейтинг составила "Медиалогия".

Читайте также: Евгений Куйвашев задумался о проведении совещаний в знаменитой Невьянской башне

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов России, которые ведут собственные блоги. Учитывалась цитируемость их блогов в СМИ за январь-декабрь 2019 года.

В результате наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Александр Беглов (Санкт-Петербург). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял шестое место.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Куйвашев в своем Instagram устроил опрос среди свердловчан о том, стоит ли сделать в регионе 31 декабря выходным днем. В итоге большинство поддержали эту идею, однако нашлись и противники.