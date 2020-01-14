Высокинского не смогут отправить в отставку за не предоставление отчёта

В Екатеринбургской городской думе рабочая группа рассмотрела ужесточение правил по процедуре отчёта главы города перед законодателями. Заседание должно было состояться ещё в декабре прошлого года, однако законопроект разрабатывался с учётом рекомендаций Института регионального законодательства и прокуратуры.

Сегодня в работе заседания приняли участие 11 из 16 членов рабочей группы. С учётом поступивших изменений в законопроект был внесён ряд изменений, в частности, публикация акта, касающегося подготовки отчёта, теперь необязательна, а остаётся на усмотрение главы.

Первый вице-мэр Александр Ковальчик неожиданно заявил, что администрация города предложила "более конструктивный вариант" документа. По его мнению, градоначальник не успел бы отчитаться к 1 мая, как предлагают депутаты.

Инициатор законопроекта депутат Дмитрий Сергин напомнил, что у администрации города было полтора года на внесение этого документа, а в думе документ находился с июня, но ничего не было сделано и только теперь мэрия вносит новый проект.

Его коллега Константин Киселёв согласился с замечаниями, но констатировал, что затягивать принятие документа недопустимо.

Кроме того, депутаты выдвинули претензии к формату отчёта – администрация пытается озвучить ещё один отчёт по бюджету, а депутаты - отчёт по развитию и связанный именно с деятельностью главы и его администрации.

В ходе обсуждения было исключено предложение автоматически ставить неудовлетворительную оценку и отправлять главу в отставку за непредставление отчета в срок.

Законопроект был поддержан восемью членами рабочей группы. Дальнейшее обсуждение пройдёт 22 января на заседании комиссии по муниципальному самоуправлению.

Напомним, в июле 2019 года городская дума Екатеринбурга отказалась утвердить отчет главы города Александра Высокинского о работе в 2018 году.