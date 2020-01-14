СМИ: Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки для хищения бюджетых средств, сообщает РБК.

Должность исполняющего обязанности директора ФЦПиРОЯМ Козин занимал с 2012 по 2017 год. Преступная группировка, полагают следователи, появилась в организации не позднее 2014-го.

По данным источника издания, по уголовному делу также проходит его заместитель Дмитрий Удовенко и другие сотрудники центра, а также директор петербургского филиала "Центральный проектный институт ядерной медицины" Павел Демидов. Их подозревают в мошенничестве, совершенном преступной группой или в особо крупном размере.

ФЦПиРОЯМ - это структура федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Она отвечает за запуск медицинских радиологические центров. В апреле 2019 года СМИ упоминали ФЦПиРОЯм в контексте уголовных дел, заведенных из-за нарушений при строительстве космодрома Восточный.