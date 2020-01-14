Гособвинение просит 5 лет колонии для главы Аргаяшского района

Прокурор просит 5 лет колонии общего режима для главы Аргаяшского района Исрафиля Валишина, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, по версии следствия, в 2013 году Валишин незаконно выдал разрешения на строительство 10 капитальных в охранной зоне озера Увильды - там запрещена любая стройка. Эти разрешения были выданы представителю МУК "Спартак". В дальнейшем МКУ заключило инвестиционный договор, по которому на лесном участке инвесторами было возведено 10 капитальных объектов, которые зарегистрированы в Росреестре, как объекты незавершенного строительства.

Ущерб составил 2,7 млн руб.

Оглашение приговора состоится 31 января.