26 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Гособвинение просит 5 лет колонии для главы Аргаяшского района

Прокурор просит 5 лет колонии общего режима для главы Аргаяшского района Исрафиля Валишина, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, по версии следствия, в 2013 году Валишин незаконно выдал разрешения на строительство 10 капитальных в охранной зоне озера Увильды - там запрещена любая стройка. Эти разрешения были выданы представителю МУК "Спартак". В дальнейшем МКУ заключило инвестиционный договор, по которому на лесном участке инвесторами было возведено 10 капитальных объектов, которые зарегистрированы в Росреестре, как объекты незавершенного строительства.

Ущерб составил 2,7 млн руб.

Оглашение приговора состоится 31 января.

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Гособвинение просит 5 лет колонии для главы Аргаяшского района

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Теги: Исрафиль Валишин, обвинение, СК, превышение, полномочия, Аргаяш, Увильды,



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