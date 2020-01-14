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Происшествия Центральный ФО В России Москва
оцепление, ФСБ России (2013) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Расследовать стрельбу на Лубянке поручили генералу, который вел дело Гайзера

Следственную группу, расследующую дело о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке, по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина возглавит Улади Уладиев, сообщила "Медуза".

Напомним, 19 декабря 39-летний мужчина пришел на Лубянку и устроил там стрельбу, при попытке побега его застрелили. При этом изначально сообщалось, что преступников было трое, они якобы ворвались в здание ФСБ.

В результате стрельбы погибли двое сотрудников ФСБ, еще четыре человека, включая случайного прохожего, получили ранения. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По поручению председателя СК России оно передано в центральный аппарат ведомства.

По данным издания, дело о стрельбе на Лубянке - первое для Уладиева в звании генерала. В 2018 году его назначили на генеральскую должность старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР.

Уладиев занимался расследованием дела бывшего губернатора Коми Вячеслава Гайзера, задержанного в 2015 году по обвинению в коррупции, а также был главным следователем по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии.

Кроме того, он был главой следственной группы по делу неонациста Максима Марцинкевича, осужденного на десять лет.

Сообщалось, что после стрельбы на Лубянке из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 сотрудников отдела "П", эти сотрудники были причастны к съемке событий тем вечером.

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СМИ: Расследовать стрельбу на Лубянке поручили генералу, который вел дело Гайзера

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Теги: лубянка, фсб, стрельба, генерал



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