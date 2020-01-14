Верховный суд отменил решения севастопольских судов по незаконному увольнению экс-главы "Корпорации развития"

Верховный суд России отменил ранее вынесенные решения трех судов в Севастополе, которые обосновывали увольнение со своего поста бывшего руководителя "Корпорации развития" Олега Николаева. Дело вернут снова в первую инстанцию суда в Севастополе, написал на странице в соцсети Олег Николаев.

Уволенный в 2018 году со своего поста руководителя госучреждения "Корпорация развития Севастополя" Николаев с самого начала пытался через суд оспорить это решение прежней администрации города-героя. Одновременно известный в Краснодарском крае бизнесмен и ресторатор Олег Николаев в мае 2018 года стал судиться с первым заместителем губернатора Ильей Пономаревым, по команде которого, как утверждал ресторатор, в подконтрольных властям СМИ была развязна информационная кампания по очернению "Корпорации развития" и лично ее руководителя.

Впрочем, к тому моменту правительство Севастополя и экс-губернатор Дмитрий Овсянников судился, кажется, уже со всем городом – иски и претензии подавались к отдельным депутатам Законодательного собрания и целому корпусу, бизнесменам, которые критиковали власть, журналистам и СМИ, которые "неправильно" что-то освещали.

Вакханалия и война "всех против всех" логично завершилась принудительной отставкой губернатора Овсянникова летом прошлого года, с ним ушла и большая часть приглашенных чиновников. Как пояснили в пресс-службе Олега Николаева, в суде бизнесмен добивался и добивается прежде всего восстановления справедливости и честного имени, речь о возвращении в "Корпорацию развития", конечно же, не идет. Чуть ранее сам Николаев отказался от судебного преследования бывшего первого заместителя Овсянникова Ильи Пономарева, который и выступал, по мнению Николаева, заказчиком ряда публикаций в СМИ. Утверждалось, что вместо работы в "Корпорации развития" Николаев занят собственным бизнесом, но при этом получает большую заработную плату. "Зарплата руководителя на момент увольнения составляла… 8 тыс. руб.", - уточнили в пресс-службе Николаева.

На сегодняшний день бизнесмен готов встретиться с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым и передать последнему те наработки, которые были сделаны в короткий период руководства "Корпорацией развития".