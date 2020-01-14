26 Июля 2020
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Политика Свердловская область
Александр Высокинский (2019) | Фото: Накануне.RU

Обновление-2020. Александр Высокинский обозначил план на предстоящий год

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский определил и обозначил перед администрацией города главные цели на 2020 год. Об этом сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики администрации уральской столицы.

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Александр Высокинский поставил задачу доработать проект Генерального плана до 2035 г., ориентируясь на пожелания жителей и экспертов и увеличить темп строительства школ и других социально важных объектов. Также глава города озаботился сохранением зеленых зон города и его благоустройства.

Можно поздравить и жителей, давно ожидающих переселения из ветхого и аварийного жилья. В качестве задач Высокинский перечислил: увеличение объемов замены изношенных коммунальных сетей, капитальный ремонт социально важных и инфраструктурных объектов и эффективную поддержку малого предпринимательства.

"Задачи, которые ставятся перед каждым подразделением, должны быть выполнены в полном объёме и в установленные сроки. В противном случае будут приниматься кадровые решения", – подытожил Александр Высокинский.

Глава Екатеринбурга также объявил о необходимости подготовки заявки звания "Город трудовой доблести", которое присуждается лишь городам с жителями, подвиги которых во времена ВОВ зафиксированы документально. Для этого заместителю главы города Екатерине Куземке было поручено усилить информирование населения, объединить усилия всех общественных городских организаций и подготовить Екатеринбург к крупным международным мероприятиям, таким как встрече президентов России и Киргизии и "Иннопрому".

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Обновление-2020. Александр Высокинский обозначил план на предстоящий год

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Теги: Александр Высокинский, аварийное жилье, план, город



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