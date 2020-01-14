Рудковская упрекнула Авербуха в том, что он мало платит Медведевой: "Мог бы Ильюша и накинуть"

Продюсер Яна Рудковская упрекнула фигуриста, постановщика и продюсера Илью Авербуха в скупости.

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Рудковская, Авербух и Татьяна Навка – главные организаторы ледовых шоу в России. Учитывая ситуацию в российском фигурном катании, где звезд хоть отбавляй, все трое с каждым сезоном пытаются заманить к себе в проекты уходящих из спорта или "берущих паузу" фигуристов. Звезды Рудковской – Юлия Липницкая, Аделина Сотникова и, разумеется, Евгений Плющенко (муж Рудковской). У Авербуха теперь катается Евгения Медведева, а Навка пополнила команду Алиной Загитовой.

После новогодних представлений артисты-фигуристы разлетелись на отдых, а журналисты подсчитали их доходы. Один из порталов написал, что Загитова получала за участие в шоу Навки порятка 600 тыс. руб. (за выступление), а Медведева – около 150 тыс. руб. (за выступление).

В своем telegram-канале "Голубь мира " Рудковская явно намекает, что могла бы заплатить Медведевой больше: "Совсем конечно мало платит Илья заездам мирового катания ((( По 3 шоу в день девочка катала , а это очень тяжело ... Не все мужики выдерживают 3 шоу,не то что такие хрупкие девочки ! Мы более 2 шоу день никогда не делали. Не представляю на каких волевых они 3 шоу катают ! Мог бы конечно Илюша и накинуть , спортсменам такого уровня , за уникальный КПД!" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).