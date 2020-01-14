Экс-глава департамента образования, которого ловили пьяным за рулем, вернулся в Курган из Краснодара
В Курган вернулся бывший директор департамента образования и науки Курганской области Дмитрий Пожиленков. Последние несколько лет он жил и работал в Краснодаре.
Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе этого департамента, с 14 января Пожиленков стал и.о. ректора института развития образования и социальных технологий.
Напомним, в 2016 году Пожиленков со скандалом был уволен из департамента. До этого полицейские поймали его пьяным за рулем. Тогда чиновника на 1,5 года лишили прав и оштрафовали на 30 тыс. руб.
Пожиленков на месте дунул в трубочку алкотестера, аппарат показал опьянение. Вот только на суде мужчина заявил, что принимал лекарства и вину свою не признал.
Чиновник на суде говорил, что медосвидетельствование на состояние опьянения должно проходить в присутствии медработника, а не с использованием "какого-то непонятного прибора".
Суд счел слова Пожиленкова необоснованными и признал его виновным в вождении в пьяном виде.