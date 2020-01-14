26 Июля 2020
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Общество Курганская область
Дмитрий Пожиленков Курган (2014) | Фото: Накануне.RU

Экс-глава департамента образования, которого ловили пьяным за рулем, вернулся в Курган из Краснодара

В Курган вернулся бывший директор департамента образования и науки Курганской области Дмитрий Пожиленков. Последние несколько лет он жил и работал в Краснодаре.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе этого департамента, с 14 января Пожиленков стал и.о. ректора института развития образования и социальных технологий.

Напомним, в 2016 году Пожиленков со скандалом был уволен из департамента. До этого полицейские поймали его пьяным за рулем. Тогда чиновника на 1,5 года лишили прав и оштрафовали на 30 тыс. руб.

Пожиленков на месте дунул в трубочку алкотестера, аппарат показал опьянение. Вот только на суде мужчина заявил, что принимал лекарства и вину свою не признал.

Чиновник на суде говорил, что медосвидетельствование на состояние опьянения должно проходить в присутствии медработника, а не с использованием "какого-то непонятного прибора".

Суд счел слова Пожиленкова необоснованными и признал его виновным в вождении в пьяном виде.

Дмитрий Пожиленков Курган(2014)|Фото: Накануне.RU

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Экс-глава департамента образования, которого ловили пьяным за рулем, вернулся в Курган из Краснодара

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Теги: Курган, Дмитрий Пожиленков, ИРОСТ, назначение



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