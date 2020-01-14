26 Июля 2020
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Происшествия Курганская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: dosug.md

В Кургане ищут 15-летнюю девочку, которая исчезла больше месяца назад

В Кургане ищут без вести пропавшую 15-летнюю Наталью М.

Известно, что девочка отправилась на учебу еще 3 декабря прошлого года, а после занятий домой не вернулась. Сейчас ее местонахождение неизвестно.

Рост ребенка - около 156-158 см, темные волосы до плеч, среднего телосложения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Наталья была в черной шапке, белом пуховике, голубых джинсах и темно-синих кроссовках.

Следователи просят граждан, которые что-либо знают о местонахождении пропавшей, обратиться в правоохранительные органы.

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В Кургане ищут 15-летнюю девочку, которая исчезла больше месяца назад

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Теги: Курган, девочка, ребенок, розыск, СК, Наталья М.



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