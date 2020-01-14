Екатеринбург подаст заявку на звание "Город трудовой доблести"

Екатеринбург подаст заявку на получение звания "Город трудовой доблести". Об этом заявил глава города Александр Высокинский.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, по словам Высокинского, заявка "должна быть подготовлена уже сейчас". Он отметил, что в наступившем году в Екатеринбурге, как и во всей России, пройдут мероприятия, посвященные празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Градоначальник поставил перед подразделениями, ответственными за подготовку, организацию и проведение праздника провести их достойно и на высоком организационном уровне.

Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы РФ законопроект, который предлагает установить в стране почетное звание "Город трудовой доблести": оно присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В муниципалитете, удостоенном такого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и непосредственно в День города. Сообщалось, что одним из первых в России городов данное звание может получить именно столица Урала.